Sposób na własny biznes

Marek Luster

Lokalny popyt na dobra i usługi, dostępność wykwalikowanego personelu, ale także… aprobata miejscowej społeczności to wybrane czynniki, które polscy przedsiębiorcy wymieniają jako determinanty sukcesu swojej działalności – wynika z raportu „Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w sektorze MŚP” przygotowanego przez Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS.

Polacy są bardzo przedsiębiorczy

Najważniejszym motywem podjęcia działalności gospodarczej są korzyści finansowe. Polacy uważają, że właściciele firm mają znacznie wyższe dochody niż pracownicy najemni. Ważnym czynnikiem jest również szacunek, którym cieszą się przedsiębiorcy. Co więcej, aż 40 proc. Polaków pozytywnie ocenia warunki w naszym kraju do prowadzenia biznesu – wynika z raportu przygotowanego przez Politykę Insight dla Polskiej Rady Biznesu. Polscy przedsiębiorcy mają silne przekonanie o swojej wiedzy i umiejętności prowadzenia działalności gospodarczej. Wiarę we własne siły i operatywność deklaruje 60 proc. badanych (raport Polskiej Rady Biznesu).