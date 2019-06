Syreni Śpiew Koneser

ROZMAWIAŁA Olga Kowalska

Syreni Śpiew wraca na imprezową mapę stolicy po kilku latach przerwy. Trochę się z tym powrotem ociągał.

Norbert Redkie: Bywa tak, że syreny muszą długo śpiewać, aby można było do nich trafić. A tak na serio, sytuacja była trudna. Pierwszy Syreni Śpiew był absolutnie kultowy, a po zamknięciu stał się legendą. To wysoko ustawiło poprzeczkę. Długo szukaliśmy nowego, unikatowego miejsca. Chodziło nie tylko o to, żeby sprostać legendzie. Chcemy wynieść ją na nowy, wyższy poziom. Hubert Karsz: Dawny Syreni Śpiew był z nami kilka lat. W każdy weekend – wypełniony po brzegi. Tłumy świetnych ludzi i limuzyny najbogatszych Polaków parkujące na trawniku. Obłędne imprezy i goście: Snoop Dogg czy 50 Cent. Pamiętam noc przed zamknięciem. Już wtedy mieliśmy poczucie, że to musi wrócić. Ale sam projekt był budowany przez lata. Wiedzieliśmy, że sukcesem tego miejsca byli ludzie, którzy zostaną nam wierni, lecz wybór lokalizacji był dla nas jednym z kluczowych elementów. To musiała być przestrzeń, która odda klimat tego miejsca.