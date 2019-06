Apartamenty z widokiem na Zatokę

Konrad Lichoń

Kompleks Modern Tower przy ul. Kazimierza Górskiego w Gdyni tworzy 16-piętrowy budynek, w którym zaprojektowano prestiżowe apartamenty mieszkaniowe oraz aparthotel. Piętra od 1. do 7. przeznaczono na część aparthotelową. Powstanie w niej 135 apartamentów o metrażu od 31,97 do 79,02 mkw. i rozkładzie od jednego do trzech pokoi. Pozwoli to inwestorom stworzyć atrakcyjną i dochodową ofertę wynajmu lokali. Część mieszkalna obejmie piętra od 8. do 16., gdzie powstaną 142 apartamenty o powierzchni od 34,71 do 121,85 mkw. i liczbie pokoi od jednego do czterech. Z przestronnych balkonów oraz tarasów lokali będzie można oglądać panoramę miasta oraz Zatokę Gdańską.