Dzieła sztuki na dwóch kołach

Konrad Lichoń

Almot to producent części silnikowych, który zajmuje się motocyklami od ponad 35 lat, a kilka lat temu z sukcesem wskrzesił do życia rodzimą markę Junak. Bogata w to doświadczenie firma rozszerzyła swoje portfolio o dystrybucję brytyjskich motocykli Triumph. Sprzedaż tych wyjątkowych maszyn przez ostatnie trzy lata wzrosła w Polsce trzykrotnie.