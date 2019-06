Z włoskim szykiem

Marek Luster

Rok 2019 to czas największej rozbudowy salonów marki Ferrari oraz Maserati, należących do Grupy Pietrzak. Budynek, w którym aktualnie znajduje się m.in. salon Maserati Pietrzak, został rozbudowany do prawie 7,5 tys. mkw. Do dyspozycji klientów poza znacznie powiększoną strefą ekspozycji samochodów zostały oddane również strefa lounge, pokój konfiguracji, strefa dla klientów serwisu, a także restauracja oraz galeria samochodów La Squadra. W podziemiach mieści się punkt detailingu oraz parking, na którym znajdziemy prawdziwe motoryzacyjne perełki.

W centralnym miejscu budynku znajduje się showroom Maserati Pietrzak, który oficjalnie został otwarty w pierwszym kwartale 2019 r. Nowoczesny, elegancki i luksusowy salon kusi już od wejścia. Przeszklony budynek doskonale ukazuje najnowsze modele Maserati wykonane z włoskim kunsztem. W samym wnętrzu kryje się wiele inspirujących zakamarków, których prawdziwy wielbiciel tej włoskiej marki wręcz nie może ominąć. W lobby dla klientów można delektować się pyszną kawą i przeglądać najnowsze wydanie magazynu „La Squadra”.