Innowacja to nasze drugie imię

ROZMAWIAŁ Tomasz Michalik

W przyrodzie aluminium jest jednym z najpopularniejszych pierwiastków, w budownictwie – wręcz przeciwnie. Polska to królestwo PCV.

Jest coś na rzeczy w tym stwierdzeniu. W szczególności jeżeli mówimy o stolarce okienno-drzwiowej. W naszym kraju tylko 8 proc. okien i drzwi jest wykonywanych przy użyciu aluminium. W Europie Zachodniej tego rodzaju produkty zajmują aż 30 proc. rynku, aluminium to materiał odnawialny w 100 proc. Można wielokrotnie wykorzystywać go do tworzenia wciąż nowych przedmiotów. Nic dziwnego, że traktowany jest jako kamień węgielny współczesnego budownictwa proekologicznego, w którym mamy swój udział. Wykorzystanie aluminium jako materiału budowlanego stanowi istotny aspekt przy konstruowaniu budynków, które nie tylko oszczędzają energię, ale również ją wytwarzają. Dostarczyliśmy swoje rozwiązania do wielu obiektów, które otrzymują certyfikaty Breeam i Leed.