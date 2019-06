Buduj innowacyjnie

Hubert Modrzejewski

Nowinki technologiczne pojawiają się każdego dnia. Część z nich to gadżety, inne to prawdziwe wynalazki, które zmieniają życie. Jak oddzielić jedne od drugich i na co zwracać uwagę podczas wybierania produktów budowlanych? Eksperci są zgodni: innowacje budowlane to te rozwiązania, które maksymalizują użyteczność budynku, sprawiają, że koszty korzystania z niego maleją, a także przyczyniają się do ochrony środowiska. Prymusami we wprowadzaniu nowinek są producenci stolarki okienno-drzwiowej. To właśnie w tym segmencie pojawiło się ostatnio wiele innowacyjnych rozwiązań.