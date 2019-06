Markiza? To się opłaca

Hubert Modrzejewski

Okna i ich przesłony to jedne z ważniejszych elementów budynku. O ile tym pierwszym poświęcamy dużo uwagi, o tyle te drugie często traktowane są jako dodatek do wystroju wnętrz. To błąd. Jak pokazują badania, odpowiedni dobór przesłon okiennych przekłada się nie tylko na wzrost komfortu życia, ale także spore oszczędności w portfelu. Albo inaczej – źle dobrane przesłony to uciekające pieniądze i niższy standard życia.