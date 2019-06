Targi (nie tylko) dla branży

Anita Czech

Ptak Warsaw Expo to najdynamiczniej rozwijający się ośrodek targowy w Europie. Według ostatniego raportu UFI zajmuje 32. miejsce na świecie oraz 19. w Europie. Ma ponad 129 tys. mkw. powierzchni targowej. To więcej niż mają łącznej powierzchni targowej Kielce oraz Poznań. Tak duża powierzchnia połączona ze świetnym położeniem (tuż koło Warszawy, blisko autostrad i międzynarodowego lotniska) daje pole do popisu. Obecnie w Ptak Warsaw Expo organizowane są już 32 imprezy o charakterze międzynarodowym, z których zdecydowana większość jest certyfikowana przez UFI (The Global Association of the Exhibition Industry), oraz 12 wydarzeń targowych organizowanych przez podmioty zewnętrzne.