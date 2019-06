Gdy sezon pylenia daje się we znaki

Helena Szafran

Pylenie roślin rozpoczyna się już w lutym i trwa nawet do końca października, ale z roku na rok obserwuje się, że stężenie pyłków roślinnych o silnych właściwościach uczulających wzrasta w powietrzu coraz wcześniej i utrzymuje się coraz dłużej. Najgorszy okres dla alergików przypada od połowy maja do końca czerwca, kiedy pyli najwięcej roślin. Latem natomiast zaczynają pylić m.in. trawy i byliny, co także może być bardzo uciążliwe dla osób z nadwrażliwością.