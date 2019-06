Trudna miłość

BERNHARD SCHLINK TO NIEMIECKI PROFESOR NAUK PRAWNYCH, który pisuje powieści lokujące się na obszarze pomiędzy literaturą rozrywkową a artystyczną. Jego „Lektor” był wielkim i z sukcesem sfilmowanym przebojem światowym, a nowa powieść zapowiada podobne przyjęcie. Jej pierwsza część to konwencjonalna historia wieloletniej miłości, jaka rozkwitła pomiędzy skromną nauczycielką i mężczyzną z bogatej rodziny, którego gna po świecie pasja podróżnicza. Jest to więc historia miłości, która „realizuje się” od czasu do czasu, w przerwach między podróżami. Oczywiście rozgrywa się ona na tle XX-wiecznej historii Niemiec i świata. Ta miłosna opowieść jest piękna i wzruszająca, ale druga i trzecia część książki odsłaniają jej podteksty, niezapowiedziane wcześniej tajemnice i powód dramatycznego zakończenia. Schlink wielkim pisarzem nie jest, ale lektura jego powieści to zajęcie ekscytujące i satysfakcjonujące.

Bernhard Schlink, „OLGA” Rebis