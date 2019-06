NIE MARSZCZ SIĘ NA SŁOŃCE

Nadeszło długo wyczekiwane lato. Co ono oznacza dla naszej skóry?

Gdy słońce daje się we znaki, częściej mrużymy oczy i marszczymy czoło, co przyczynia się do powstawania zmarszczek i załamań na skórze. To efekt, którego na pewno chcemy uniknąć. Aby nie martwić się o skórę i nie marszczyć się na słońcu, warto skorzystać z odpowiednich zabiegów oraz regularnie stosować ochronę przeciwsłoneczną.