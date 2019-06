MODA NA COFANIE CZASU

Szybki rozwój, nowe metody, urządzenia. Nauka zatrzyma wreszcie czas?

Oczywiście, tylko będzie to wyglądało trochę inaczej, niż to sobie wyobrażamy. Nie przewiduję dokonywania cudów na zawołanie, bo starzenie się to nie angina, na którą można wziąć lek i po sprawie. To „choroba” przewlekła. Natychmiastowy efekt odmłodzenia może się osiągnąć jedynie przez kamuflowanie. Nie jest to trwałe, a często też nie jest naturalne. Coś więcej, czyli prawdziwe odmłodzenie, zawsze będzie procesem rozłożonym w czasie. Przyszłość medycyny estetycznej? Coraz doskonalsze metody systematycznego zmuszania tkanek do naturalnej regeneracji.