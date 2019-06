PERFEKCYJNA TROSKA O PACJENTA

Perfect Medica to miejsce szczególne, gdzie fachowy i przyjazny personel wsłuchuje się we wszystkie problemy, życzenia i obawy. A po podjęciu decyzji pomoże odzyskać zdrowie, dobre samopoczucie i wzmocnić wiarę w siebie. Perfekcyjnie.

Od korekcji nosa do rekonstrukcji piersI

Lekarze Perfect Mediki z największą starannością i zrozumieniem dla potrzeb pacjenta podchodzą do każdego przypadku – czy jest to minimalne podniesienie opadającej powieki, czy rekonstrukcja piersi po mastektomii. – Przychodzą do nas pacjenci, którym jakiś szczegół wyglądu, którego otoczenie nawet nie zauważa, spędza sen z powiek. I okazuje się, że nawet niewielka korekta zmienia jakość ich życia, poprawia samopoczucie, samoocenę, budzi na nowo zadowolenie z własnego wyglądu oraz daje pewność siebie – mówi Małgorzata Pilecka.

W klinice Perfect Medica przeprowadzane są zabiegi nie tylko typowo estetyczne, takie jak korekcja twarzy, powiek, uszu, nosa, plastyka piersi i brzucha, lecz także operacje poprawiające komfort życia i pomagające pozbyć się uporczywych dolegliwości, takich jak zespół cieśni nadgarstka, łokieć tenisisty czy ostrogi piętowe. Sportowcy po urazach i osoby starsze chętnie korzystają z innowacyjnej metody regeneracji stawów kolanowych i biodrowych komórkami macierzystymi. W klinice są usuwane żylaki, przepukliny, blizny i znamiona, zwłaszcza znajdujące się na twarzy. Najczęstsze zabiegi okulistyczne to operacje zeza i płukanie kanalików łzowych u najmłodszych pacjentów. Coraz większą popularnością cieszą się operacje ginekologii plastycznej u kobiet, u których zmiany, m.in. poporodowe, wywołują duży dyskomfort w codziennym życiu.