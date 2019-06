URLOP BEZ CELLULITU

Czym się pani kierowała przy wyborze technologii Icoone laser do salonów Kandary?

Od początku istnienia Kandary – w tym roku będziemy obchodzić jej pięciolecie – chcieliśmy oferować klientkom kompleksowe zabiegi oraz dostęp do nowinek. Nieustannie poszukujemy rozwiązań, dzięki którym będzie to możliwe. Tego typu technologia, mająca tak szerokie zastosowanie i skuteczność, na pewno będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem. Stawiamy na sprawdzone rozwiązania, a Icoone jako bestseller z pewnością do takich należy.