PIĘKNO BEZ BÓLU

Mówi się o niej, że połączyła ogień z wodą. Włoska lekarka dr Rossanna Castellana to twórczyni unikatowej formuły, która zrewolucjonizowała medycynę estetyczną. W roku 2006, po dziesięciu latach pracy, udało się jej połączyć kwas TCA z wodą utlenioną. To połączenie otworzyło nowy rozdział w historii zabiegów rewitalizujących skórę. Rozdział ten można by zatytułować: leczenie skóry o każdej porze roku, bez bólu, i wyjątkowe efekty widoczne po pierwszym zabiegu. Lekarze nie mają wątpliwości, że PRX-T33® (bo tak się nazywa ten preparat medyczny) to wyjątkowy, bezpieczny i skuteczny zabieg. Nic dziwnego, że dystrybutorem PRX-T33® i dermokosmetyków WiQo wspomagających kurację jest firma Fenice – spółka, która od 20 lat wspiera rozwój polskiej medycyny estetycznej poprzez edukację oraz dostarczanie produktów z najwyższej półki. Wśród nich jest światowy patent – biorewitalizacja PRX-T33® oraz krem pielęgnacyjny nadający kolor WiQo ICP (SPF 50+).