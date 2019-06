BALONEM W OTYŁOŚĆ

Co to jest balon żołądkowy i dla kogo jest przeznaczony?

Po przekroczeniu pewnej wagi bardzo trudno jest schudnąć tylko za pomocą diety i aktywności fizycznej. Wtedy wkraczają metody zabiegowe. Te najbardziej radykalne to operacje zmniejszenia żołądka czy tzw. zespolenia omijające. To najmniej inwazyjna z metod zabiegowych. Co ważne – w pełni odwracalna – możemy go założyć, a potem wyjąć.