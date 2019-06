Niedyskrecje parlamentarne

BYŁE PANIE MINISTER PIS, które zostały europarlamentarzystkami, już są niezadowolone. A to przez partyjnych kolegów, bo ci szybko podzielili się między sobą unijnymi stanowiskami. I tak BEATA SZYDŁO, która uzyskała najlepszy wynik w Polsce w wyborach do Parlamentu Europejskiego, nie została kandydatką na wiceszefową Parlamentu Europejskiego. Został nim za to RYSZARD LEGUTKO, o średnim wyniku wyborczym.

O ILE BRAK WAŻNEGO STANOWISKA DLA BYŁEJ PREMIER politycy PiS tłumaczą jej brakiem znajomości języka angielskiego, tak już nieco trudniej uzasadnić brak jakichkolwiek funkcji w Parlamencie Europejskim dla byłych pań minister. – BEATA KEMPA, ANNA ZALEWSKA i ELŻBIETA RAFALSKA nic nie dostały. A Rafalska dobrze zna angielski – mówi nasz rozmówca z Brukseli. I dorzuca, że takie potraktowanie partyjnych koleżanek razi. – Szydło z kapitałem pół miliona głosów nie dostała żadnego stanowiska, a Kopacz została kandydatką Europejskiej Partii Ludowej na wiceprzewodniczącą PE – kwituje nasz rozmówca.