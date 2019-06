Beza z zespołem

MAGDA PAPUZIŃSKA

CZY WAS TEŻ OGARNIA ZNUŻENIE, GDY KTOŚ WAM PROPONUJE WAŻNĄ I POTRZEBNĄ KSIĄŻKĘ O OSOBIE NIEPEŁNOSPRAWNEJ? No właśnie, człowiek jest, jaki jest, i wyklucza pewne sprawy z obszaru swoich zainteresowań. A tymczasem… Iwona, bohaterka książki „Beza” Kingi Kosińskiej, ma 35 lat. Pasjonuje się malarstwem, przeżyła kilka zakochań, jedną aborcję i dużo rozmyśla. Jest bezą, jak my wszyscy. Bezą, bo żyje bez czegoś, jak my wszyscy.