Sidła na obywatela

Skrytykował pan sposób zatrzymania mężczyzny podejrzanego o zabójstwo 10-latki z Morwin. Posypały się za to na pana gromy.

Głęboko współczuję rodzinie zamordowanej. Będę śledził przebieg tej sprawy i dbał o respektowanie praw poszkodowanych do sprawiedliwego procesu. Doceniam wysiłek organów ścigania w wykryciu i ujęciu domniemanego sprawcy mordu. Jednak to, co nastąpiło potem, budzi wątpliwości. Jakub A. jest aresztowany i podejrzany – nie skazany. Zachowuje zatem wszystkie przysługujące mu prawa, w tym prawo do domniemania niewinności i sprawiedliwego procesu. Prawo do godności jest niezbywalne.