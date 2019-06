Czas fanatyków

Gdyby w XIII w. istniały gazety, zajmowałyby się na czołówkach postacią 12-letniego Stefana z Cloyes, tak jak współczesne media fascynuje figura 15-letniej Grety Thunberg. Ale choć mediów wtedy nie było, przez ówczesną Europę i tak przetoczyła się niesłychana wieść o francuskim chłopcu, który stał się przywódcą tysięcy dzieci, był przyjmowany przez króla Filipa Augusta, a papież Innocenty III mówił o nim jako tym, który „daje światu napomnienie”. Stefanowi udało się w 1212 r. zgromadzić na polach Vendôme ponoć nawet 30 tys. dzieci, by powieść je do Marsylii, skąd miały płynąć do Ziemi Świętej, aby mocą swej dziecięcej niewinności wyzwolić grób Chrystusa.