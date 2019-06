Nigdy nie byłem zakochany w PiS

Jak wyglądała pana ostatnia rozmowa z Jarosławem Kaczyńskim?

Jako warunek współpracy zgłosiłem dwa postulaty: praca w kolejnej kadencji Sejmu nad zmianą ordynacji wyborczej na model mieszany i wprowadzenie instytucji obligatoryjnego referendum. Chodzi o to, by po zebraniu miliona podpisów władza musiała rozpisać referendum. Jeśli wzięłoby w nim udział 30 proc. wyborców, wynik byłby wiążący.

Co odpowiedział prezes PiS?

Że jeszcze nie ma klimatu na tego typu rewolucje. Więc w odpowiedzi podziękowałem za ewentualną koalicję. Przyszedłem do Sejmu po indywidualne prawo wyborcze dla każdego obywatela, a nie po to, by budować siebie i swoją pozycję w wyścigu po spółki Skarbu Państwa i nagrody, „które się należą”.