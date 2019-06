Pierwszy ranking polskich silver influencerów

Karol Górski

Kiedy Ireneusz Korzeniewski, znany z prowadzenia instagramowego profilu Styleman.pl, rozpoczynał swoją działalność w sieci, był w wieku dziadków większości modowych blogerek. Zaczęło się od bloga, na którym publikował wpisy o modzie, motorach, starych samochodach. Potem pojawił się Facebook, który jakiś czas temu ustąpił miejsca Instagramowi. Mężczyzna jest dziś jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich silver influencerów, czyli blogerów w dojrzałym wieku. Sam nie przepada za tym określeniem, choć przyznaje, że ciężko o lepsze. Termin influencer (ang. influence – wpływ) funkcjonuje u nas dopiero od kilku lat. Odnosi się głównie do osób, które swoją aktywnością w sieci propagują określony styl życia lub reklamują konkretne produkty. Kiedyś ich głównym narzędziem komunikacji z obserwatorami były blogi, dziś jest to przede wszystkim Instagram. Popularność zdobyta w tej aplikacji często skutkuje nawiązaniem współpracy z dużymi markami i popularnością w mediach tradycyjnych. Większość influencerów to dwudziestoparolatkowie. Jednak także przedstawiciele pokolenia 60+ potrafią budować swój wizerunek za pomocą mediów społecznościowych. – Pierwsi silver influencerzy pojawili się zaledwie kilka lat temu. Wcześniej starsze osoby zajmowały się podobną działalnością, z tym że zmieniły się środki przekazu. Dawniej dysponowali tradycyjnymi mediami, dopiero niedawno przekonali się do portali społecznościowych – wyjaśnia Małgorzata Bulaszewska, kulturoznawczyni z Uniwersytetu SWPS.