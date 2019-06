Krowy na wypasie

Po czym poznać szczęśliwą krowę? – Po oczach. Ma ufne, radosne spojrzenie. Jest w nim wolność, a nie tępe cierpienie – uważa Iwona, miłośniczka zwierząt. Wraz z innymi aktywistami niemal od miesiąca pilnuje stada 180 wolnych krów, by nikt nie odebrał im życia ani wolności.

Bizony w lubuskiem

Żeby trafić na stado, trzeba w miejscowości Borek w województwie lubuskim skręcić w lewo i wjechać do rezerwatu Santockie Zakole. Droga polna, wyboista. Wokół bezkres łąk. Na końcu drogi, pod wielkim dębem aktywiści rozbili miasteczko z namiotów. Na drzewie wiszą plakaty: „Herd be Heard #freecows!” (ang. Stado niech będzie słyszane #wolne krowy) oraz „Zakaz wycieczek do krów. Są zdenerwowane”. Mimo tego idziemy. Po kilku kilometrach widzimy krowy. Schroniły się przed upałem w cieniu drzew nad Wartą.