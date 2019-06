Polska żywność podbija świat

Żeby w pełni zobrazować skalę sprzedaży żywności z Polski, należałoby porównać rodzimy eksport z rocznym budżetem kraju. Okazuje się, że to równowartość aż jednej trzeciej przychodów Skarbu Państwa za 2019 r.! – Rolnictwo jest kluczowym elementem polskiej gospodarki. To polska żywność jest wyróżniającą się wizytówką naszego kraju za granicą – mówi „Wprost” Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Konieczne inwestycje

Potwierdzają to twarde dane. Pierwszy z brzegu przykład: w ubiegłym roku udało się nam wyprzedzić Niemcy pod względem sprzedaży żywności do Czech. Mimo negatywnej kampanii wizerunkowej przeciwko naszej żywności w niemal wszystkich czeskich mediach Czesi kupili w 2018 r. 1,5 mln ton polskiej żywności. Świadczy to o tym, że nasze produkty bronią się jakością i smakiem. Jednocześnie jeśli chodzi o wartość eksportu, jesteśmy w tym kraju na drugim miejscu. Wyprzedzamy m.in. Hiszpanię czy Holandię. Warto przyjrzeć się również rynkowi mięsa. Według danych Biura Analiz i Strategii KOWR w 2018 r. przychody z eksportu produktów wieprzowych, wołowych oraz drobiowych wyniosły ponad 22 mld zł i były o 7 proc. większe niż przed rokiem.