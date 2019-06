Logistyka przyszłości

Olga Kowalska

W branży spedycyjnej, podobnie jak w wielu innych, kluczowym trendem jest dziś cyfryzacja. Cyfryzacja i automatyzacja maksymalnie wielu elementów usługi. Cyfrowo podpisywane umowy. Cyfrowo zarządzane magazyny. Dziś standardem, do którego firmy dążą lub który już osiągają, jest dostawa tego samego dnia przy zamówieniach składanych w godzinach porannych. W przyszłości wszystko ma odbywać się znacznie szybciej. Z magazynu do klienta w maksymalnie 20 minut? To możliwe. Jest jeden warunek. Pracownikiem magazynu ani kurierem nie może być człowiek.