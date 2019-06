Przesyłka na dobrej drodze

ROZMAWIAŁA Olga Kowalska

Ostatnie lata to gwałtowny wzrost e-commerce. Handel przenoszący się do internetu to wyzwanie dla rynku usług logistycznych. Jak mu sprostać?

DHL Parcel jest liderem w branży e-commerce. Dlaczego? Projektujemy rozwiązania z myślą o potrzebach odbiorców, często wyprzedzając ich oczekiwania i kreując rynkowe trendy. Profesjonalny system śledzenia przesyłek, możliwość zarządzania dostawą i przekierowania paczki na poszczególnych etapach doręczenia to tylko przykłady. Projektując rozwiązania, koncentrujemy się na wymaganiach naszych odbiorców. Dla nich kluczowa jest informacja o czasie dostawy, dopasowanie miejsca doręczenia do indywidualnych preferencji lub odbiór w najbliższej możliwej lokalizacji. Stąd znaczący rozwój obsługi naszych klientów w punktach partnerskich. W przypadku DHL Parcel wolumen obsługiwany tą drogą wzrósł sześciokrotnie w stosunku do 2018 r. Obecnie naszą sieć tworzy prawie 7 tys. punktów. W ofercie mamy również dostawę sobotnią i wieczorną lub doręczenie przesyłki do sąsiada. Ogromne znaczenie dla zachowania konkurencyjności ma także precyzyjnie zaprojektowana sieć infrastruktury i otwartość na indywidualne oczekiwania partnerów biznesowych. W ostatnim czasie uruchomiliśmy w pełni zautomatyzowany terminal w Emilianowie – najbardziej zaawansowany technologicznie tego typu obiekt w naszej firmie.