Nowe auto z niską ratą

Olga Kowalska

Niskie raty za nowy samochód to coraz popularniejsze rozwiązanie na rynku kredytów i leasingu. Jak to działa? Wybieramy auto i podpisujemy umowę. Płacimy co miesiąc niskie raty (nieraz dwukrotnie niższe niż w kredycie tradycyjnym), a po zakończeniu umowy możemy nasz samochód zmienić na nowy i nowocześniejszy lub wykupić go za kwotę wcześniej ustaloną w umowie. Nowoczesne finansowanie to dobre rozwiązanie nie tylko dla klientów indywidualnych, lecz także dla firm. – Możemy płynnie zmienić auto na nowe, odpowiednie do zmieniających się potrzeb naszych i naszej firmy. Po dwóch, trzech czy czterech latach sytuacja prowadzonego przez nas biznesu może wymagać posiadania dużego, reprezentacyjnego auta, np. vana.