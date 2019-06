Praca czeka na studenta

Dorota Kaczyńska

Zetki, czyli pokolenie urodzonych po 1995 r., nie szukają pracodawców. Nie aplikują na przypadkowe oferty. Ta generacja kalkuluje na zimno przy wyborze firmy, w której chce nie tylko zarabiać, lecz także podnosić kompetencje i zbierać doświadczenia. – Młodzi wybierają firmę, która przede wszystkim będzie realizować ich osobiste cele – chęć rozwoju, nauki, pogłębiania pasji, poszerzania horyzontów. A przy tym będzie wyznawała zgodne z ich przekonaniami zasady i wartości – podkreśla Patryk Adamczyk, dyrektor marketingu w firmie Absolvent.pl. Rafał Nachyna, dyrektor zarządzający Pracuj.pl, zwraca uwagę, że obecni studenci i absolwenci to jedni z najważniejszych bohaterów naszego rynku pracy – zarówno dziś, jak i jutro. Napływ młodych talentów do firm jest zasadniczym wyzwaniem, przed którym stają pracodawcy. Jak wskazują badania PwC, w ciągu kilku lat na naszym rynku pracy może zabraknąć 1,5 mln osób. – Niedobór kadr z jednej strony, a luka kompetencyjna z drugiej to dwa zjawiska napędzające poszukiwanie nowych talentów na coraz niższych rocznikach studiów i inwestycje w wiedzę absolwentów – tłumaczy Rafał Nachyna.