ANWIL – sukces zbudowany na doświadczeniu

Jednym z flagowych projektów włocławskiej spółki jest trzymiesięczny płatny program stażowy Z ANWILEM na start. Jego celem jest zaproszenie utalentowanych i ambitnych studentów kierunków ścisłych do odbycia w chemicznej firmie stażu, który może stać się początkiem ich zatrudnienia w ANWILU. Wakacyjny program stażowy Z ANWILEM na start jest adresowany do studentów chemii, technologii chemicznej, inżynierii chemicznej, inżynierii materiałowej, zarządzania i inżynierii produkcji, którzy planują związać swoją przyszłość zawodową z branżą chemiczną. Udział w stażu umożliwi im poszerzenie posiadanej i zdobycie nowej wiedzy, a przede wszystkim cennego doświadczenia pod opieką specjalistów pracujących we włocławskiej firmie. Program Z ANWILEM na start skierowany jest do studentów trzeciego roku studiów I stopnia (licencjackich i inżynierskich) oraz pierwszego lub drugiego roku studiów II stopnia (magisterskich), a także absolwentów legitymujących się tytułem licencjata, inżyniera lub magistra, pod warunkiem że okres od momentu, w którym zakończyli edukację, do momentu rozpoczęcia stażu jest nie dłuższy niż sześć miesięcy.