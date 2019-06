Bitwa o Hongkong

Takich tłumów zatłoczony zazwyczaj do granic możliwości Hongkong chyba nigdy nie oglądał. Setki tysięcy ludzi płynących od Victoria Park przez Paterson Street, potem ulicą Hennessy i Canal Road aż do Admiralicji dosłownie nie mieściły się na jezdniach i chodnikach. Morze głów rozlewało się też po sąsiednich ulicach noszących historyczne nazwy z czasów, gdy miasto było brytyjską kolonią. Z tamtej malowniczej przeszłości pozostało już niewiele materialnych śladów, ale przecież nie tylko historyczne budynki przesądzają o charakterze miejsca. Hongkong jest dziś częścią Chin, ale zachowuje tę samą niezależność, która uczyniła go handlowym centrum Dalekiego Wschodu i jednym z najważniejszych ośrodków finansowych świata.