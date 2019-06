Mamy chcą szczepić

Monika Długosz

Wyniki badań przeprowadzonych na reprezentatywnej grupie 500 matek dzieci w wieku od sześciu miesięcy do pięciu lat przez grupę Kantar Polska zaskoczyły nawet ekspertów. Nie kryła zdziwienia prof. Ewa Augustynowicz, która od wielu lat zajmuje się szczepieniami w Państwowym Zakładzie Higieny – Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego. Badania nie pozostawiają wątpliwości: matki chcą rozszerzenia kalendarza szczepień obowiązkowych, czyli bezpłatnych dla rodziców. W ankietach pytano o szczepionkę przeciw rotawirusom. Dr hab. Ewę Augustynowicz zaskoczyło to, że aż 97 proc. mam było świadome chorób powodowanych przez rotawirusy, 83 proc. doskonale znało objawy infekcji, a 85 proc. wiedziało, że szczepienie przeciwko tym wirusom jest zalecane w kalendarzu szczepień ochronnych. Połowa badanych matek deklarowała, że zaszczepiła przynajmniej jedno swoje dziecko, przede wszystkim z obawy przed zachorowaniem. – Jestem pozytywnie zaskoczona proszczepienną postawą ankietowanych mam. Jest to związane z naturą infekcji rotawirusowych: właściwie każda rodzina, w której są małe dzieci, ma do czynienia z tym problemem – podkreśla dr hab. Ewa Augustynowicz.