13 pomysłów na niebanalny urlop

Magdalena Łyczko

1 Totalny odjazd

W ZJEDNOCZONYCH EMIRATACH ARABSKICH, A DOKŁADNIEJ W EMIRACIE RAS AL-CHAJMA, który niebawem stanie się arabską stolicą sportów ekstremalnych, można zjechać najdłuższą kolejką tyrolską na świecie. Długość liny rozpostartej między dwoma szczytami (2800 m) odpowiada długości 28 boisk piłkarskich. Z lotu ptaka, z zawrotną prędkością 150 km/h, można podziwiać pasmo górskie Dżabal al-Dżajs. Start kolejki zlokalizowany jest na górze Dżabal, 1860 m n.p.m. Cena przejazdu to ok. 800 zł, za nagranie dokumentujące „przelot” trzeba zapłacić równowartość ok. 200 zł. Jest jedno ograniczenie. Zarządzający nie pozwalają na przejazdy w strojach ludowych.