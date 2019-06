Klimatyczna walka o władzę

lewo

PODZIAŁ NA TAK ZWANYCH KAWAŁKOWCÓW I CAŁOŚCIOWCÓW JEST NAJSTARSZYM PO DZIAŁEM POLITYCZNYM NA ŚWIECIE. Ci pierwsi traktują świat jak dobro bez właściciela i dzielą je na kawałki: to można zjeść, to wyciąć i zarobić, to zabić, to należy natychmiast zużyć, to wyrzucić, to przetworzyć, na tym można zbić fortunę, a to zbyteczny odpad, który można dać biednym. Pewność siebie kawałkowców płynie z chrześcijaństwa: to sam Bóg dał im świat na własność, by nad nim panowali, a ich siła i potęga rośnie wraz z kapitalizmem, który zachwala chciwość i nadaje sakralną wartość eksploatacji. Dla kawałkowców wszystko jest towarem (ludzie też), bogiem jest zysk.