Sumienie gniewnych ludzi

Nie „House of Cards”, nie nowy sezon rozrywkowego „Lucyfera”, nie „Stranger Things”. Od premiery, czyli 31 maja, najchętniej oglądanym serialem Netflixa jest „When They See Us” Avy DuVernay. Czteroodcinkowy dramat o procesie „piątki z Central Parku”. – Nie tylko śmieciowe żarcie może przylgnąć do trzewi człowieka. Robiąc „When They See Us”, chcieliśmy, żeby widzowie nie byli w stanie o tej historii zapomnieć – komentuje reżyserka. – Żeby nasz cykl stał się katalizatorem dyskusji, jakie toczymy w Ameryce, pomógł ludziom skrystalizować swoje poglądy i przemyśleć zachowanie. Bo sprawy zaszły za daleko. Wiosną 1989 r. w Central Parku znaleziono zgwałconą i skatowaną 28-letnią biegaczkę. Przeżyła cudem, 12 dni leżała w śpiączce. Nie pamiętała zdarzenia.

Zbrodnia wzburzyła opinię publiczną i media. Została nazwana „najbardziej medialnym przestępstwem lat 80”.. Znany biznesmen Donald Trump wydał 85 tys. dolarów na zamieszczone w czterech gazetach codziennych całostronicowe reklamy z apelem o przywrócenie kary śmierci i poszerzenie uprawnień policji. Prokuratura działała szybko. Za szybko. O atak na kobietę oskarżyła czterech Afroamerykanów i Latynosa. Mieli od 14 do 16 lat. Poza wymuszonymi przez policję, nieskładnymi i sprzecznymi zeznaniami, nie było żadnych dowodów winy nastolatków. Ale i tak zostali oni skazani i trafili do więzienia. Dopiero 12 lat później, w 2002 r., do gwałtu i pobicia przyznał się prawdziwy sprawca.