Info radar

Nagroda księdza Kaczkowskiego

Odważni, walczący o równość, godność i indywidualne podejście do drugiego człowieka. Do 15 lipca można zgłaszać ich do nagrody „Okulary ks. Kaczkowskiego. Nie widzę przeszkód”. Rodzina i przyjaciele ks. Jana Kaczkowskiego, zmarłego w marcu 2016 r. charyzmatycznego katolickiego księdza, założyciela Puckiego Hospicjum św. Ojca Pio, chcą co roku nagradzać tych, którzy działają na rzecz innych. Mogą to być osoby indywidualne, instytucje, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, które działają w Polsce i za granicą.