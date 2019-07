Piękny koniec dnia

Starość jest nikomu do niczego niepotrzebna, przeszkadza, męczy, nie nadąża. Do pociągu na Dworcu Centralnym w Warszawie nie wsiądzie, bo wyrwa między peronem a stopniem wagonu jest tak wielka, że przeciętna polska 80-latka czy 80-latek nie są w stanie jej samodzielnie pokonać. Byłam świadkiem rozmowy w przychodni, kiedy jedna starsza pani tłumaczyła drugiej: „Córka nie ma czasu do mnie przychodzić, bo pracuje, potem w domu małe dzieci. Ja nie mogę do niej pojechać, bo tam się jedzie dwójką, a to tramwaj starego typu, na najbliższym przystanku nie ma wysepki, trzeba wsiadać wprost z jezdni, nie dam rady nogi tak wysoko podnieść”.