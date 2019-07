Planeta nie dla idiotów

KS. MICHAŁ ZALEWSKI SJ

Letnie upały w pełnym rozkwicie. Nie ma po co wyjeżdżać do ciepłych krajów, nie ma czego innym krajom zazdrościć. Polska przecież nie gorsza, stać ją na temperatury z najwyższej półki. Wariującym termometrom nie należy się dziwić – po prostu taki mamy klimat. A że klimat się zmienia – w skali globalnej – i może to mieć pewien związek z naszymi upałami, to już sprawa drugorzędna, kto w ogóle by się tym przejmował? Na szczęście są jeszcze tacy, którzy wbrew powszechnej inercji potrafią przejąć się kwestią zmian klimatycznych. Nie, nie są to rządzący ani samorządowcy, kluby inteligencji ani ludzie kultury, sztuki i Bóg wie, czego jeszcze. Jestto 13-letnia Inga Zasowska, prowadząca pod Sejmem swój Wakacyjny Strajk Klimatyczny. Jest to Greta Thunberg, również nastoletnia aktywistka ze Szwecji.