100 Najbogatszych Polaków - Spadkobiercy

1. Kulczykowie

15,7 mld zł

Ich pradziadek Władysław prowadził w latach 30. ubiegłego wieku dom handlujący artykułami rolnymi w Wałdowie w woj. kujawsko-pomorskim. Dziadek Henryk założył po wojnie trzy firmy. Wszystkie zostały znacjonalizowane, więc wyjechał do Niemiec, gdzie otworzył kolejny biznes. W Hamburgu stał się czołowym dostawcą runa leśnego z Polski. Zaczynał od handlu maślakami i jagodami z polskich lasów, a później sprowadzał do Niemiec wszystko, co się dało. Po 1982 r. dzięki zmianom w prawie w kraju można było zakładać firmy polonijne. Ich ojciec Jan Kulczyk razem ze swoim tatą otworzyli wtedy w Komornikach koło Poznania Interkulpol. Przedsiębiorstwo handlowało z Niemcami artykułami chemicznymi i budowlanymi. Hitem eksportowym okazała się różowa pasta BHP do mycia uporczywych plan. To właśnie na polsko-niemieckiej wymianie handlowej Kulczykowie zarobili pierwsze miliony. Najlepsze czasy przyszły jednak po 1989 r., kiedy Jan Kulczyk zaczął budować swoje imperium. Po jego śmierci w 2015 r. 16 mld zł zgromadzonego majątku przejęły po nim jego dzieci: Sebastian i Dominika. Syn przejął udziały w biznesie: chemicznym koncernie Ciech, Autostradzie Wielkopolskiej i kilku międzynarodowych firmach zajmujących się poszukiwaniem i wydobyciem ropy, gazu czy metali szlachetnych. Córka odziedziczyła udziały w budującej farmy wiatrowe Polenergii oraz zgarnęła większą część gotówki, jaka pochodziła ze sprzedaży akcji gigantycznego koncernu piwowarskiego SABMiller, które przez lata stanowiły podstawę majątku Kulczyków. Sebastian chce przestawiać biznes na nowe tory. Kocha nowe technologie, inwestuje w start-upy, fascynuje go postać Elona Muska, który chce kolonizować Marsa. Dominika poszła w filantropię. Rozwija rodzinną fundację Kulczyk Foundation, wspiera dożywianie dzieci w polskich szkołach, realizuje wraz z telewizją TVN program „Efekt Domina”. Chociaż w 2006 r. Jan Kulczyk wziął rozwód z Grażyną Kulczyk, to matka Sebastiana i Dominiki pozostaje przecież częścią rodziny. W szwajcarskiej miejscowości Susch otworzyła muzeum sztuki współczesnej, które ma promować młodych polskich artystów oraz prezentować prywatne zbiory bizneswoman, które wycenia się na ponad 100 mln euro. Grażyna, Dominika i Sebastian Kulczykowie mieszkają obecnie na stałe w Szwajcarii.