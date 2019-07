Rok bez Kory

Kora żyje. Po prostu zmęczona Polską dzisiejszą, atmosferą panującą w kraju, postanowiła sfingować własną śmierć i zacząć zupełnie nowe życie jako Carmen Meduza di Maura, gdzieś w Tijuanie, gdzieś w Montevideo, w dalekiej Patagonii... Śpiewa teraz w podłym barze przy autostradzie, jak się jedzie na Santiago, śpiewa same znane covery, „Blue Velvet”, „Strangers in the Night”, same piosenki z filmów, a żyje z napiwków w różnych pesos.