Siła ducha

Nie da się ukryć: większość dzieci dorasta na amerykańskich animacjach, a nie kenijskich fabułach. A szkoda, bo „Supa Modo” to film absolutnie przepiękny. Matka Jo nie chce, by jej córka w terminalnym stadium choroby spędziła ostatnie chwile w szpitalu. Zabiera ją do domu. Ale nie mówi dziewczynce prawdy o jej stanie zdrowia. Mieszkańcy wioski zaś, chcąc sprawić zafascynowanej kinem akcji Jo przyjemność, odgrywają scenki, aby uwierzyła, że ma supermoce. Tyle że ona może okazać się najbardziej świadoma rzeczywistości ze wszystkich. Likarion Wainaina proponuje przejmującą do głębi opowieść o miłości i próbie oszczędzenia najbliższej osobie cierpienia. O zbyt szybkim dorastaniu, odchodzeniu, ale i o radości życia. O znaczeniu wspólnoty dla człowieka, ale i każdego człowieka dla wspólnoty. O żałobie, ale i tym, jaki ślad zostawia się w innych. Piękne kino zrealizowane z myślą o dzieciach, ale nie tylko dla dzieci.

„SUPA MODO” reż. Likarion Wainaina, SNH