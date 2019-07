Co jadać w czasie urlopu

Lato, słońce, upały to idealne warunki do rozwoju bakterii w nieodpowiednio przechowywanym pokarmie. W okresie wakacyjnym trzeba szczególnie uważać na to, co i gdzie jemy.

RADZI Daria Ładocha Egzotyczne podróże są wyzwaniem dla naszego układu pokarmowego. Żeby zmniejszyć ryzyko zatrucia, w azjatyckich czy afrykańskich tropikach należy się stołować tylko w godnych zaufania miejscach. Obskurne bary i jadłodajnie omijajmy szerokim łukiem. Ważne, aby wybrany przez nas lokal był zaopatrzony w klimatyzację. Najlepiej, jeśli jest to sprawdzona i polecana restauracja.