Niedyskrecje parlamentarne

W PIS ROZPĘTAŁA SIĘ WOJNA O MIEJSCA NA LISTACH I O WPŁYWY. – Walki frakcyjne są ostrzejsze niż zwykle – mówi polityk Zjednoczonej Prawicy z kręgów rządowych. – Sądziliśmy, że po zwycięskiej kampanii do europarlamentu nastroje się uspokoją, ale nic z tego. Dowodem na tę morderczą wojnę w obozie rządzącym jest los wiceministra nauki ANDRZEJA STANISŁAWKA, który w rozmowie z lokalną gazetą rzucił pomysł, żeby licealiści mogli szukać miejsca do nauki za granicą. Został odsądzony od czci i wiary przez opozycję i natychmiast podał się do dymisji, która została przyjęta.