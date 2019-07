Mam nadzieję, że nie trafię do więzienia

Patryk Vega mówi, że aktorzy grający w jego „Polityce” występują w filmie „misyjnym” i muszą sobie zdawać sprawę z ryzyka z tym związanego. Czuje pan tę misję? I ryzyko?

Po trosze czuję. I misję, i obawy. Zdarzyła mi się historia, która uzmysłowiła, że obawy mogą być realne.

To znaczy?

Zajmuję się też stand-upem. I kilka dni temu odebrałem telefon, że zaplanowany występ odwołano, bo miało na niego przyjść kilku ważnych dla organizatorów ludzi, którzy nie przyszliby, gdybym ja wystąpił. Więc ze mnie zrezygnowano. To pierwszy objaw tego, że ostracyzm następuje i pewnie będzie następował. Ale wie pani, przeżyłem już tyle, że przeżyję i to. Mam tylko nadzieję, że do więzienia nie trafię. A poza tym, ja nie wiem, czy to film misyjny, bo ja go jeszcze nie widziałem. Zwykle o filmie, książce czy dziele mówi się, gdy się ukaże.