Mapa 100 najbogatszych polaków

Zeszły rok okazał się niezwykle hojny dla światowych rekinów biznesu. Według raportu międzynarodowej organizacji pozarządowej Oxfam zwiększali oni swoje majątki w niebywałym tempie 2,5 mld dolarów dziennie. Tylko fortuna Jeffa Bezosa, najbogatszego człowieka na ziemi, wzrosła do 112 mld dolarów. A to oznacza, że szef Amazona ma większy majątek niż np. roczne PKB Słowacji. Ostatnio fortuną musiał się jednak podzielić. Po rozwodzie MacKenzie Bezos dostała 38 mld dolarów i została trzecią najbogatszą kobietą na świecie. Ale to Ameryka. Polscy krezusi o takich pieniądzach mogą tylko pomarzyć.