Prawo dla bogatych

Bajecznie bogatemu 66-letniemu finansiście, mającemu wielu ustosunkowanych przyjaciół, postawiono zarzuty handlu nieletnimi i wykorzystywania seksualnego nastolatek. Jeffrey Epstein – bo o nim mowa – już po raz trzeci w ciągu kilkunastu lat ma z tego powodu kłopoty z wymiarem sprawiedliwości. Seksualne przestępstwa zarzucano mu od 2000 r., ale sprawę dwukrotnie zamiatano pod dywan. Mimo że w świecie biznesu, polityki i filmu aż huczało od plotek: karaibską wysepkę Epsteina nazywano „wyspą orgii”, a samolot, którym dowoził tam zamożnych przyjaciół, „ekspresem Lolita”. Dlaczego media przypomniały sobie o Epsteinie akurat dziś? Powód wydaje się oczywisty. Wśród osób, które się z nim przyjaźniły, znajduje się nie tylko były prezydent Bill Clinton, co jeszcze niedawno było tematem tabu, lecz także obecny lokator Białego Domu Donald Trump. Jego wspólne zdjęcie z Epsteinem z 1997 r. ilustruje niemal każdy najnowszy tekst dotyczący tego skandalu. Przeciwnicy prezydenta zwietrzyli kolejną szansę na osłabienie Trumpa. Zadanie ułatwia im to, że Epsteinowi uratował wcześniej skórę Alexander Costa, były prokurator Florydy, a ostatnio sekretarz ds. pracy w administracji Trumpa. Pod koniec ubiegłego tygodnia podał się do dymisji, ale prezydent jeszcze nie podjął decyzji o jej przyjęciu.