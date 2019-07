Byle dalej od szejka

To będzie niewątpliwie rozwód sezonu. Pod koniec lipca przed londyńskim High Court of Justice staną naprzeciw siebie sławy brytyjskiej palestry, reprezentujące bajecznie bogatego szejka Dubaju i jego szóstą żonę, która uciekła od męża, by zażądać w Wielkiej Brytanii unieważnienia małżeństwa. O tym, jakiego kalibru jest to sprawa, najlepiej świadczy to, że szejka Mohammeda ibn Rashida al-Maktuma reprezentować będzie lady Helen Ward, z kancelarii prawniczej Jamesa Stewarta, znanego specjalisty od międzynarodowych rozwodów. 45-letnia Haya ma z kolei wsparcie baronowej Shackleton, nadwornej prawniczki brytyjskiej rodziny królewskiej. Baronowa zna się na sprawach rozwodowych jak nikt inny.