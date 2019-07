Powstanie bez filtrów

Tylko nie o Powstaniu Warszawskim – załamała ręce moja mama. – Dziecko, litości, zniszczą cię, zdepczą, to jest świętość, każdy sobie o tym myśli, co chce, ale na głos trzeba pisać laurki... Nie możesz ponarzekać, jak co roku, że Polacy nad morzem opychają się frytkami, chodzą w białych skarpetkach do sandałów i klapek oraz podnoszą T-shirty i uwalniają przepełnione brzuchy? Że są okradani nad Bałtykiem? No tak, hasłem na dziś jest „tylko nie o Powstaniu”.