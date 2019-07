Najciekawsze wystawy lata

Jakub Banasiak

Trójmiasto

ZACZNIJMY KLASYCZNIE – OD MORZA. W GDYŃSKIM MUZEUM EMIGRACJI do 1 września trwa wystawa lekka, łatwa, przyjemna, ale i pouczająca, czyli „Love Boat”. Niech nikogo nie zwiedzie głupkowaty tytuł: to prezentacja wyboru zdjęć Hipolita Śmierzchalskiego, fotografa pokładowego transatlantyku TSS „Stefan Batory”. Śmierzchalski pływał na „Batorym” w latach 1978-1988, rzecz dotyczy więc schyłkowego PRL – warto porównać to, co działo się na pokładzie, z tym, czym żyły wówczas ulice polskich miast. W gdańskim CSW „Łaźnia” można oglądać wystawę malarskich prac z lat 50. i 60. Franciszki Themerson. Pokaz tym bardziej godny uwagi, że zazwyczaj mamy do czynienia z wystawami małżeństwa Themersonów – pionierów filmowej awangardy, legend powojennego Londynu. W CSW „Łaźnia” pokazano obrazy „biabstrakcyjne”, w których Franciszka łączyła figurację i modny wówczas op-art. A więc klasyka. Obowiązkowo!