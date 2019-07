Upór wirtuoza

Jeden z najlepszych gitarzystów rockowych nie składa broni. Równo 50 lat po pamiętnym występie na festiwalu Woodstock Carlos Santana przedstawia „Africa Speaks”. Zgodnie z tytułem 25. studyjną płytę artysty zainspirowały brzmienia Afryki. Ale muzyk pozostaje sobą: zachwyca wirtuozerią i dba o melodyjność utworów. „Africa Speaks” to album zamknięty, koncepcyjny i spójny, choć na pewno nie przełomowy. Podczas sesji do tej płyty, pod okiem i w studiu legendarnego producenta Ricka Rubina, powstało aż 49 kompozycji. Na razie można sobie tylko wyobrażać, co zostało na twardych dyskach.

Santana „AFRICA SPEAKS”, Universal